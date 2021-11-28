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Общество28 ноября 2021 19:13

В Калининграде на Фестивальной аллее неизвестные начали ломать молодые каштаны

Высажены он были весной 2019 года
Иван МАРКОВ
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Сломанный каштан на Фестивальной аллее

Сломанный каштан на Фестивальной аллее

Фото: Иван МАРКОВ

В Калининграде неизвестные вандалы начали ломать каштаны, высаженные на Фестивальной аллее. Обломок молодого дерева в воскресенье вечером обнаружил корреспондент «Комсомолки». Судя по всему, ломал его либо взрослый человек, либо старшеклассник.

Напомним, что новые деревья на Фестивальной аллее были высажены в апреле 2019 года. Тогда вдоль трамвайных путей появилось 30 новых конских каштанов сорта Бриоти, шесть боярышников Пауль Скарлет и четыре остролистных клена Глобозум.