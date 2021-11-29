В Краснознаменске при пожаре пострадал человек

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В воскресенье вечером, 28 ноября, в Краснознаменске на улице Матросова произошел пожар в жилом доме. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МЧС.

Сообщение о возгорании поступило в Центр управления в кризисных ситуациях в 23.14. В одноэтажном кирпичном жилом доме довоенной постройки в трехкомнатной квартире горели кресло, личные вещи и пол на общей площади 6 кв. м.

Имеется пострадавший. Для ликвидации пожара привлекались пожарные расчеты двух пожарно-спасательных частей.