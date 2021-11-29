Минздрав сообщил, как будут работать пункты вакцинации в Калининграде с 29 ноября по 5 декабря

. Фото: Александр Подгорчук

В Минздраве Калининградской области рассказали, где можно привиться с 29 ноября по 5 декабря включительно.

Иммунизация от гриппа и коронавируса проводится по живой очереди в следующих мобильных пунктах:

- в торговом центре «Балтия-молл» - два пункта (Приморское кольцо, 2):

- № 1 – с восточного входа - с 10 до 20 часов с перерывом с 14.30 до 15.15;

- № 2 – вход со стороны «ИнтерSPAR» – круглосуточно с 10 до 20 часов (технические перерывы с 13.00 до 13.30 и с 17.00 до 17.30) и с 21 до 9 часов – (технический перерыв с 3.00 до 3.45);

- во Дворце спорта «Янтарный» (ул. Согласия, 39) – с 10 до 20 часов;

- в ТРЦ «Европа» (ул. Театральная, 30) - два пункта:

- № 1 – вход со стороны Гвардейского проспекта – 29 ноября - с 10.30 до 20.00 с техническими перерывами с 14.30 до 15.00 и с 17.30 до 18.00, с 30 ноября по 5 декабря - с 10.00 до 20.00 (технические перерывы те же);

- № 2 – вход со стороны монумента «Мать-Россия» - 29 ноября -круглосуточно с 10.30 до 20.00 (технические перерывы с 13.00 до 13.30 и с 17.00 до 17.30) и с 21 до 9 часов – (технический перерыв с 3.00 до 3.45); с 30 ноября по 5 декабря – с 10 до 20 часов и с 21 до 9 часов (технические перерывы те же)

- ТЦ «Эпицентр» (ул. Проф. Баранова, 30) – с 10 до 20 часов с техническими перерывами с 14.30 до 15.00 и с 17.30 до 18.00;

- ТЦ «Мега центр» (ул. Ген.-лейт. Озерова, 17 б) - вход – с улицы Мусоргского, 10 а (со стороны парковки, ориентир – шлагбаум перед входом на завод «Кварц») – с 10 до 20 часов с техническими перерывами с 12.30 до 13.00 и с 15.30 до 16.00.

- в Доме искусств (Ленинский пр., 155, вход – с правого торца здания) – с 10 до 20 часов с техническими перерывами с 14.30 до 15.00 и с 17.30 до 18.00;

- в ТЦ «Гранд» (Советский пр. 159) – с 10 до 20 часов с техническими перерывами с 14.30 до 15.00 и с 17.30 до 18.00;

- в молодежном клубе «Галактика» (ул. Кошевого, 1) – с 10 до 20 часов с техническими перерывами с 14.30 до 15.00 и с 17.30 до 18.00.

- в медицинском пункте вокзала РЖД «Калининград-Южный» (ул. Железнодорожная, 15/23) – с 10 до 19 часов с техническими перерывами с 12.00 до 12.30, с 14.30 до 14.45 и с 16.45 до 17.00;