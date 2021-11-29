В мэрии Калининграда сообщили, на каких улицах 29 ноября нет света и воды

. Фото: Александр Подгорчук

В Калининграде в понедельник, 29 ноября, в течение дня отключено электричество в домах на 5 улицах. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

До 13 часов света не будет на ул. Подп. Емельянова, 17, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 28, 29, 46-56, 58-64, 66-72, в пер. Ржевском 2-м, 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 20, пер. Ржевском 1-м, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 19а.

До 12 часов без электричества останутся потребители в Чкаловске - по ул. Мира, 6, ул. Горбунова, 14-22, в г/о «Взлет», а также на Советском пр-те, 288, 290, 292.

С 10.00 до 12.00 без холодной воды останутся дома по ул. Гайдара, 93, 95, 97, 99, 101,102, ул. Ю. Гагарина, 15. C 10.00 до 17.00 для ремонта домового ввода от воды отключены ул. Нарвская, 28-44, и ул. Калужская, 33-39.