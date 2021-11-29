В Калининграде 22-летнему закладчику грозит до 20 лет колонии

В Калининграде задержали 22-летнего мужчину, который сбывал наркотики в крупном размере через тайники-закладки на территории одного из городских СНТ. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД.

В ходе обследования участков территории садового общества сотрудники полиции обнаружели закладки с наркотическим средством a-PVP массой около 0,8 грамма и почти 2 грамма амфетамина.

Еще большего наркотиков нашли при обыске по месту жительства подозреваемого в переулке Кутаисском: 218 таблеток МДМА, наркотическое средство a-PVP массой более 20 граммов, а также свыше 50 граммов амфетамина. Установлено, что злоумышленник торговал наркотиками через интернет-магазин в теневом сегменте интернета.

Теперь молодому калининградцу грозит до 20 лет лишения свободы.