Где в Калининградской области установят фоторадары с 30 ноября по 13 декабря

. Фото: Безопасный город

«Безопасный город» опубликовал места размещения передвижных комплексов фотовидеофиксации в Калининградской области.

С 30 ноября по 13 декабря передвижные фоторадары будут установлены:

На 38 километре автодороги «Калининград-Балтийск» в сторону г. Балтийск.

На 38 километре автодороги «Калининград-Балтийск» в сторону г. Калининград.

На 5 километре автодороги «Калининград-Мамоново II (пос. Новоселово) в сторону г. Калининград.

На 5 километре автодороги «Калининград-Мамоново II (пос. Новоселово) в сторону пос.Новоселово

На 2 километре автодороги «Ижевское – Светлый» в сторону пос. Ижевское.

На 2 километре автодороги «Ижевское – Светлый» в сторону г. Светлый.

На 42 километре автодороги «Калининград-Крылово через Правдинск» в сторону пос. Крылово.

На 23 километре автодороги «Калининград-Крылово через Правдинск» в сторону пос. Крылово.

На 16 километре автодороги «Калининград-Крылово через Правдинск» в сторону пос. Крылово.

На 16 километре автодороги «Калининград-Крылово через Правдинск» в сторону г. Калининград.

На 64 километре автодороги «Калининград-Черняховск-Нестеров» в сторону г. Черняховск.

На 12 километре автодороги «Переславское-Круглово» в сторону пос. Переславское.

На 12 километре автодороги «Переславское-Круглово» в сторону пос. Круглово.

На 29 километре автодороги «Калининград-Балтийск» в сторону г. Балтийск.

На 29 километре автодороги «Калининград-Балтийск» в сторону г. Калининград.

Привокзальная площадь аэропорта «Храброво».