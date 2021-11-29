15 школьников, 80 безработных: Кто в Калининграде за сутки заболел коронавирусом

. Фото: Михаил ФРОЛОВ

За последние сутки в Калининградской области зарегистрировано 288 случаев коронавирусной инфекции. В структуре заболеваемости 257 случаев ОРВИ, 18 пневмоний и 13 бессимптомных случаев.

Среди заболевших:

- 78 пенсионеров;

- 2 медицинских работника;

- работник образования;

- 16 сотрудников предприятий торговли и общественного питания;

- 4 работающих на промышленных предприятиях;

- 12 работников транспортных предприятий, водителей;

- 3 сотрудника предприятий пищевой промышленности

- 3 сотрудника предприятий сферы ЖКХ;

- работник с/х;

- 2 сотрудника предприятий по оказанию бытовых услуг;

- сотрудник предприятия по оказанию телекоммуникационных услуг;

- сотрудник санатория;

- 50 индивидуальных предпринимателей и иных работающих;

- 4 неорганизованных ребенка до 6 лет;

- 11 детей, посещающих детские сады;

- 15 учащихся;

- 4 студента 4 образовательных учреждений;

- 80 неработающих.