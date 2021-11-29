15 школьников, 80 безработных: Кто в Калининграде за сутки заболел коронавирусом

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Фото: Михаил ФРОЛОВ
За последние сутки в Калининградской области зарегистрировано 288 случаев коронавирусной инфекции. В структуре заболеваемости 257 случаев ОРВИ, 18 пневмоний и 13 бессимптомных случаев.
Среди заболевших:
- 78 пенсионеров;
- 2 медицинских работника;
- работник образования;
- 16 сотрудников предприятий торговли и общественного питания;
- 4 работающих на промышленных предприятиях;
- 12 работников транспортных предприятий, водителей;
- 3 сотрудника предприятий пищевой промышленности
- 3 сотрудника предприятий сферы ЖКХ;
- работник с/х;
- 2 сотрудника предприятий по оказанию бытовых услуг;
- сотрудник предприятия по оказанию телекоммуникационных услуг;
- сотрудник санатория;
- 50 индивидуальных предпринимателей и иных работающих;
- 4 неорганизованных ребенка до 6 лет;
- 11 детей, посещающих детские сады;
- 15 учащихся;
- 4 студента 4 образовательных учреждений;
- 80 неработающих.