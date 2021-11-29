Райффайзенбанк выяснил, что раздражает россиян в их домах

Слабая звукоизоляция раздражает тех, кто живёт в новостройке, а соседи — владельцев недвижимости в домах с историей, показало исследование Райффайзенбанка. В опросе приняли участие более 1300 жителей семи крупных городов страны, включая Москву и Санкт-Петербург. В основном это мужчины и женщины (45% и 55% соответственно) старше 26 лет c ежемесячным доходом 30 000 — 60 000 рублей (45%).

Среди опрошенных россиян 26% живут в новостройке, 61% — в доме с историей, а 13% — в собственном доме. Больше всего респонденты жаловались на слабую звукоизоляцию (43%), поборы управляющей компании (37%) и соседей (30%). 27% беспокоит также переполненность парковки, а 18% — удаленность их дома от метро.

Интересно, что слышимость в доме раздражает больше женщин (45% против 40%), а вот мужчины острее реагируют на отношения с управляющей компанией (42% против 32%). Наличие детей также сказывается на терпимости к шуму. Больше всего не готовы мириться с нарушителями тишины респонденты, у которых нет детей даже в планах (50%), чем те, у кого есть хотя бы один ребенок (43%) или двое детей (37%).

Слабая звукоизоляция раздражает больше всего тех, кто живет в новостройке, чем во вторичке (53% против 46% соответственно). И, ожидаемо, это не проблема для тех, кто живет в своем доме: на это жалуются только 11% домовладельцев. А вот соседи, напротив, раздражают больше тех, кто живет в доме с историей (32% против 25% тех, кто живет в новостройке), как и поборы УК (41% против 36%).

Годом ранее жители новостроек главным раздражающим фактором в доме назвали также слышимость. Его обозначили 53% респондентов. Тогда же 15% были недовольны большим количеством квартир на этаже, а 28% переполненностью парковки во дворе.

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Райффайзенбанк является дочерней структурой Райффайзен Банк Интернациональ АГ. Райффайзенбанк – один из самых надежных российских банков, который создает финансовые решения для частных и корпоративных клиентов, резидентов и нерезидентов Российской Федерации. Согласно данным «Интерфакс-ЦЭА» Райффайзенбанк занимает 10-е место по размеру активов по итогам 9 месяцев 2021 года, 7-е по объему средств частных лиц и 10-е по объему совокупного кредитного портфеля. По данным журнала Forbes, Райффайзенбанк признан самым надежным банком в России в 2020 году.

Райффайзен Банк Интернациональ АГ является ведущим корпоративным и инвестиционным банком на финансовых рынках Австрии и в странах Центральной и Восточной Европы. В Центральной и Восточной Европе Райффайзен Банк Интернациональ представлен на 13 рынках и предоставляет широкий спектр финансовых услуг, включая лизинг, управление активами и сопровождение сделок по слиянию и поглощению. Более чем 46 000 сотрудников обслуживают 18,6 млн клиентов более чем в 1 800 подразделениях, основная часть которых расположена в странах Центральной и Восточной Европы. Акции Райффайзен Банк Интернациональ зарегистрированы на Венской фондовой бирже.