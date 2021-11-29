Под Калининградом нашли средневековый кирпич с отпечатком ноги ребенка

Кирпич со следом ребенка нашли у стен замка Заалау в Черняховском районе. Фото: организация «Хранители руин».

Волонтеры организации «Хранители руин» в воскресенье, 28 ноября, во время уборки на территории старинного замка Заалау в Черняховском районе обнаружили необычный средневековый кирпич. На нем виден отпечаток, похожий на детскую ногу: пальчики и часть стопы.

- Обычно в рамках субботников мы собираем и аккуратно складываем упавшие из стен строения кирпичи, чтобы они не мешали осмотру территории. На таких древних объектах, а замку Заалау уже больше 600 лет, иногда попадаются интересные орденские кирпичи с отпечатками животных, птиц, травы, рук мастера... Но в этот раз мы нашли кирпич со следом, предположительно, ножки ребенка. Это очень интересно и лишний раз напоминает, что история — у нас под ногами, а руинированные объекты могут рассказывать ее иногда даже лучше, чем сохранившиеся, - рассказывает шеф-редактор и координатор проекта «Хранители руин» Светлана Назарова.

Кирпичи с отпечатками лап собак, кошек, свиней, косуль и др. читатели могут встретить в городских и поселковых музеях.

Стоит отметить, что волонтеры впервые за много лет провели масштабный субботник в Заалау, очистив территорию от мусора и освободив ее от зарослей и самосева. Работы будут продолжены. Уборка согласована со службой охраны памятников и собственником.

Строительство епископского замка Заалау началось в декабре 1352 года, около 1370 года к стенам с севера и востока были пристроены каменные помещения для кнехтов и замковых слуг. Летом 1376 года замок Заалау был взят штурмом и сожжен литовским войском под предводительством князя Кейстутиса, но был быстро восстановлен Орденом.

В начале XVIII века замок стал собственностью князя Леопольда Дессау. В XIX веке Заалау стал собственностью государства. До 1900 года в помещениях замка располагался амтман, в подвалах находилась сыроварня, а в северном помещении - винокурня и пивоварня.

К настоящему времени сохранились руины стен. Они носят статус объекта культурного наследия регионального значения.

Отметим, руины замка сегодня находятся в частной собственности. Владелец объекта – предприниматель из Черняховска Владимир Яновский.