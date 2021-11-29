Инфляция, снижение доходов и локдаун: что повлияло на малый бизнес в 2021 году

Малый бизнес назвал главные вызовы, с которыми ему пришлось столкнуться в 2021 году. Каждый пятый предприниматель назвал критичными для своего дела три фактора – инфляцию, снижение доходов и потребительского спроса, а также локдаун и другие меры по борьбе с распространением коронавируса. Подавляющее большинство предпринимателей соблюдают вводимые властями меры, однако заполнение связанных с этим отчетов стало для них сложной задачей. Также предприниматели жалуются на рост цен и зарплатных ожиданий сотрудников.

Сложный бизнес: с какими проблемами сталкиваются российские предприниматели

В 2021 году большинство предпринимателей столкнулись с ростом цен на ключевые товары и услуги. Почти 90% опрошенных Райффайзенбанком владельцев малых предприятий и частных предпринимателей зафиксировали рост цен на все, чем им приходится пользоваться – товары, услуги и сырье. Это привело к росту зарплатных ожиданий сотрудников, и нанимать персонал стало сложнее – об этом заявили 28% респондентов. Также значительно увеличились траты на транспорт и доставку (у 38% бизнесменов).

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Также предприниматели назвали события, которые были крайне важны или даже критичны для бизнеса. Это инфляция, снижение доходов населения и локдаун - более 20% опрошенных предпринимателей считают наиболее значимыми для их бизнеса.

Наименьшее влияние на работу малого бизнеса в 2021 году оказали закрытые границы, кредитная нагрузка и конкуренция со стороны цифровых сервисов. Около 40% опрошенных владельцев и управляющих малым бизнесом включили их в список наименее значимых факторов. 23% опрошенных заявили, что проверки со стороны госорганов почти не повлияли на их бизнес в 2021 году.

Умеренное влияние на работу малых предприятий в России оказали налоги и рост зарплат сотрудников – 34% бизнесменов оценили эти самые как не самые значимые.

В топ самых сложных задач для предпринимателей теперь входит составление отчетов о соблюдении антиковидных ограничений – 29% бизнесов считают эту задачу одной из самых сложных. Старые проблемы по-прежнему актуальны – это кадровые вопросы, оценка рисков по 115-ФЗ при работе с контрагентами и ведение бухгалтерии.

Почти каждый десятый предприниматель считает сложным проведении валютных операций и работу с зарубежными партнерами. По данным Райффайзенбанка, в среднем малому бизнесу требуется 3-4 года, чтобы выйти на международный рынок. Часто это ИП, которые выполняют работы для зарубежных компаний, и им нужны простые, автоматизированные сервисы для валютного контроля.

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«Каждый предприниматель в процессе работы параллельно осваивает несколько профессий – менеджера, бухгалтера, HR-специалиста и так далее. При этом рутинные процессы можно автоматизировать – для этого существует множество решений, не требующих разработки. Это CRM-системы, онлайн-бухгалтерия, валютный контроль и др. В октябре мы ввели в онлайн-бухгалтерии возможность автоматически рассчитывать налог от доходов в валюте и курсовой разницы. Сервис "Онлайн-бухгалтерии" значительно упрощает работу ИП с валютными счетами. Задача банковского сервиса сделать максимальное количество процессов простыми, прозрачными и автоматическими», - отметила Наталья Козлова, директор офиса Райффайзенбанка в Калининграде.

Меры по борьбе с ковидом: кто соблюдает и как это влияет на бизнес

Подавляющее большинство предпринимателей и владельцев бизнеса заявили, что соблюдают меры по борьбе с распространением коронавируса. Около 13% компаний эти меры не касаются – они производят медицинские изделия, работают в сельском хозяйстве и других сферах, которые по закону не могут приостановить работу.

Однако 3,5% бизнесменов заявили, что принципиально не соблюдают никаких ограничений. Среди этой небольшой группы около 18% уверены, что опасности нет и ограничения не нужны. А 22% заявили, что для их бизнеса это обходится слишком дорого. Еще 23% просто выступают против любых ограничений в принципе. Остальные заявили, что работают удаленно и не имеют массовых контактов с людьми, поэтому их бизнесу не приходится ограничивать работу.

Среди предпринимателей, которые соблюдают необходимые меры, большинство применяют маски, перчатки и антисептики, а 48% бизнесов вакцинировали большую часть своих сотрудников. 47% ввели удаленку для 30% работников, а 56% респондентов уходят на нерабочие дни, когда это необходимо.

Некоторые владельцы малого бизнеса используют в работе QR-коды, а отдельные компании отправили на удаленку всех своих сотрудников.

Исследование проводилось в ноябре 2021 года, в нем приняли участие более 500 владельцев бизнеса и индивидуальных предпринимателей из Москвы, Санкт-Петербурга, Казани, Новосибирска, Ростова-на-Дону, Нижнего Новгорода, Сочи и других городов.

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