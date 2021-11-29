Житель Мамоново украл павильон за 250 тысяч

. Фото: пресс-служба УМВД Калининградской области

В Мамоново полицейские раскрыли кражу павильона. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД.

Одноэтажное строение из сэндвич-панелей пропало с территории недостроенной АЗС. Владелец имущества оценил нанесенный ущерб в 250 тысяч рублей.

Оперативники установили, что к хищению павильона причастен 22-летний местный житель. Найдя покупателя, он в течение двух ночей разобрал строение, после чего на микроавтобусе вывез конструкции к месту жительства нового владельца.

В настоящее время строение изъято, на вора завели уголовное дело по статье «Кража в крупном размере».