Житель Балтийска зарезал сына сожительницы

Вечером 27 ноября в квартире одного из домов по проспекту Ленина в Балтийске выпивали двое – 55-летний горожанин и 30-летний сын его сожительницы. По ходу застолья обстановка вдруг накалилась. Как уверяет теперь старший из участников того пиршества, «пасынок» выразил ему свое глубочайшее презрение из-за полного отсутствия судимостей в биографии. Сам-то молодчик уже мотал срок, в том числе и за убийство. Мужчины и раньше периодически конфликтовали, но эта ссора вышла особенно ожесточенной. И закончилась она тем, что условный отчим схватился за нож. Одного удара в грудь оппоненту оказалось достаточно, чтобы тот свалился со стула и умер на месте происшествия. А убийца отправился сообщать гражданской жене о безвременно кончине ее сына…

- Светлогорским межрайонным следственным отделом Управления СКР по Калининградской области возбуждено уголовное дело по признакам части 1 статьи 105 УК РФ, - прокомментировала старший помощник руководителя правоохранительного ведомства Наталья Гацко. - Вину в совершенном преступлении житель Балтийска признал. Следователем направлено в суд ходатайство об избрании в отношении обвиняемого меры пресечения в виде заключения под стражу.