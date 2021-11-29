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Общество29 ноября 2021 13:16

Калининградский дальнобойщик лишился полуприцепа на польской границе

В ходе проверки польские пограничники установили, что VIN знак на полуприцепа перебит
Виктор Сергеев
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Фото: Варминьско-Мазурский отдел пограничной службы

Дальнобойщик из Калининграда лишился полуприцепа на польской границе. Об этом сообщает пресс-служба Варминско-мазурского отдела пограничной службы.

Накануне 51-летний водитель приехал в пункт пропуска в Гжехотках. В ходе проверки польские пограничники установили, что VIN знак на полуприцепа перебит. Были обнаружены и другие нарушения, в частности, паспортная табличка выглядела иначе, чем должна быть оригинальная.

В результате пограничники арестовали полуприцеп SCHMITZ стоимостью 100 тыс. злотых задержали и проводят разъяснительные мероприятия по делу.