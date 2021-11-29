Для съемок фильма «Диверсант 4» ищут актеров на роли немецких солдат

. Фото: Александр КАТЕРУША

В Калининградской области продолжаются съемки продолжения военного сериала «Диверсант». Очередной съемочный день намечен на вторник, 30 ноября. Организаторы ищут актеров на роли массовых сцен.

«На проект «Диверсант 4. Идеальный штурм» ищем актеров на роли немецких солдат», - говорится в сообщении в группе «Массовка Калининград. Запись на съемки в кино» во «ВКонтакте».

Требуются короткостриженые мужчины без бороды и усов.

«Рост от 175 см, арийская внешность», - отмечается в требованиях.

Съемки проходят в городах Калининградской области.