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Общество29 ноября 2021 13:20

В Калининграде уголовница украла из кассы магазина 20 тысяч рублей

Деньги она уже успела потратить на личные нужды
Виктор Сергеев
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В Калининграде полицейские раскрыли кражу денег из магазина на ул. Емельянова. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД.

Ранее судимая 33-летняя жительница Зеленоградска заметив, что продавец отошла от кассы, не закрыв ее, решила воспользоваться беспечностью работницы торгового предприятия.

Женщина быстро подошла к кассовому аппарату, открыла лоток для купюр и завладела наличными в размере 20 тысяч рублей, после чего покинула помещение.

Полицейские установили личность воровки и задержали ее, однако деньги она уже успела потратить на личные нужды.