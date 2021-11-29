В Калининграде уголовница украла из кассы магазина 20 тысяч рублей

В Калининграде полицейские раскрыли кражу денег из магазина на ул. Емельянова. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД.

Ранее судимая 33-летняя жительница Зеленоградска заметив, что продавец отошла от кассы, не закрыв ее, решила воспользоваться беспечностью работницы торгового предприятия.

Женщина быстро подошла к кассовому аппарату, открыла лоток для купюр и завладела наличными в размере 20 тысяч рублей, после чего покинула помещение.

Полицейские установили личность воровки и задержали ее, однако деньги она уже успела потратить на личные нужды.