СК: При пожаре в Краснознаменске погиб 53-летний мужчина

. Фото: Следственное управление СК России по Калининградской области

В ночь на понедельник, 29 ноября, при тушении пожара в квартире дома по улице Матросова в Краснознаменске обнаружено тело мужчины. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления СК.

Личность погибшего установлена, им оказался 53-летний хозяин квартиры. По предварительным данным, погибший злоупотреблял алкоголем.

«В ходе осмотра места происшествия видимых повреждений, указывающих на насильственный характер смерти, на теле хозяина жилища не обнаружено. Очагом возгорания является кресло в одной из комнат, в которой находился погибший. Предположительной причиной возгорания является неосторожность при курении», - добавили в пресс-службе ведомства..

В рамках доследственной проверки следователи регионального управления СКР установят все обстоятельства произошедшего.