Исследование big data Tele2: миллениалы путешествуют чаще всех

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Data scientists Tele2 изучили группу абонентов из Калининградской области, которые путешествовали по российским регионам с апреля по октябрь 2021 года. Наиболее активными оказались клиенты в возрасте от 30 до 40 лет (миллениалы, или поколение Y) – 37% от общего числа туристов. На абонентов от 40 до 50 лет приходится 21% всех путешественников. На третьем месте по туристической активности – клиенты в возрасте от 20 до 30 лет с результатом 19%. Реже путешествуют абоненты от 50 до 60 лет – их доля равна 13%. И лишь 7% составляют туристы старше 60 лет.

Средняя длительность отдыха калининградцев в июле, на который приходится пик отпускного сезона, составляет 11 дней. В сравнении с прошлым годом суммарное количество дней, проведенных в отпуске, увеличилось на 82%. Наиболее популярными отпускными направлениями традиционно стали южные регионы, Санкт-Петербург и Ленинградская область, Москва и Подмосковье. Помимо этого, путешественники проявляли интерес к Смоленской, Ростовской и Воронежской областям.

В ноябре 2021 года Tele2 запустила платформу для анализа туристического потока и портрета гостя территории. Платформа содержит десятки аналитических отчетов, которые будут непрерывно дополняться. Пользователи ресурса могут самостоятельно посмотреть нужную информацию: оценить общую численность туристов в регионе и динамику туристического потока, определить сезонность поездок.