Жителей Калининграда предупредили о надвигающейся метели

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Калининградцам стоит приготовиться к первой метели. Такими прогнозом поделилась министр развития инфраструктуры региона Евгения Кукушкина.

- На ближайшие два дня метеослужбы предупреждают о непростых погодных условиях, - написала Кукушкина на своей странице в Facebook. - Завтра, во вторник - ночью метель, сильный ветер 13-18 м/с. Температура воздуха ночью от -2 до +3°С, днем от -1 до +4°С. 1 декабря, в среду, ветер ночью 6-11 м/с, днем 12-15 м/с. На дорогах местами гололедица.

Как заверила министр, дорожники готовы к снегоуборке - противогололедные материалы есть в достаточном количестве. Евгения Кукушкина призвала водителей не бросать свои машины где придется, поскольку нужно чистить заездные карманы общественного транспорта, обочины и так далее.