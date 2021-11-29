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Общество29 ноября 2021 14:41

С начала года в области пресекли 9 случаев детского вандализма на железной дороге

Виктор Сергеев
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Фото: Александр Подгорчук

На Калининградской железной дороге с начала года пресечено 9 случаев детского вандализма. Об этом сообщает пресс-служба КЖД

Так, в районе поселка Ласкино была своевременно предотвращена попытка подложить посторонние предметы под колеса поезда. А на остановочном пункте 7 км светлогорского направления пресечены действия малолетних вандалов, разрисовавших павильон.

Также была выявлена группа подростков, бросавших камни в проходящие пригородные поезда. Их личности установлены, родителей обязательно вызовут в линейный отдел полиции.