С начала года в области пресекли 9 случаев детского вандализма на железной дороге

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На Калининградской железной дороге с начала года пресечено 9 случаев детского вандализма. Об этом сообщает пресс-служба КЖД

Так, в районе поселка Ласкино была своевременно предотвращена попытка подложить посторонние предметы под колеса поезда. А на остановочном пункте 7 км светлогорского направления пресечены действия малолетних вандалов, разрисовавших павильон.

Также была выявлена группа подростков, бросавших камни в проходящие пригородные поезда. Их личности установлены, родителей обязательно вызовут в линейный отдел полиции.