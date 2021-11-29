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Общество29 ноября 2021 16:33

На калининградца завели дело за мошенничество с землей

Мужчина продал землю, которую выделили ему как многодетному отцу
Виктор Сергеев
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Житель Калининграда стал фигурантом уголовного дела за мошенничество с земельным участком. Об этом сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

В 2016 году отец троих детей обратился в администрацию Калининграда с заявлением о постановке на учет для получения бесплатного земельного участка. Однако он скрыл, что развёлся с женой и не проживал с детьми.

Мэрия выделила ему участок, однако он не стал строить дом, а просто продал его и потратил деньги по собственному усмотрению. Ход и расследование уголовного дела находятся на контроле в прокуратуре города.