На калининградца завели дело за мошенничество с землей

Житель Калининграда стал фигурантом уголовного дела за мошенничество с земельным участком. Об этом сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

В 2016 году отец троих детей обратился в администрацию Калининграда с заявлением о постановке на учет для получения бесплатного земельного участка. Однако он скрыл, что развёлся с женой и не проживал с детьми.

Мэрия выделила ему участок, однако он не стал строить дом, а просто продал его и потратил деньги по собственному усмотрению. Ход и расследование уголовного дела находятся на контроле в прокуратуре города.