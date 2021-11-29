Коронавирус за сутки выявили в 19 городах Калининградской области

. Фото: Алексей БУЛАТОВ

За сутки в Калининградской области было выявлено 288 новых случаев коронавируса. По данным регионального управления Роспотребнадзора, случаи заболевания зарегистрированы в 19 муниципалитетах.

Больше всего заболевших в Калининграде – 163 человека.

В каких городах области выявили коронавирус:

Нестеровский городской округ – 4,

Багратионовский городской округ - 2,

Озерский городской округ – 1,

Балтийский городской округ – 8,

Пионерский городской округ – 3,

Гвардейский городской округ - 10,

Полесский городской округ – 3,

Гурьевский городской округ - 29,

Правдинский городской округ – 4,

Гусевский городской округ – 6,

Светловский городской округ – 12,

Зеленоградский городской округ – 10,

Светлогорский городской округ – 6,

Краснознаменский городской округ – 6,

Славский городской округ – 2,

Советский городской округ - 8,

Черняховский городской округ – 10,

Неманский городской округ – 1.