Коронавирус за сутки выявили в 19 городах Калининградской области

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Фото: Алексей БУЛАТОВ
За сутки в Калининградской области было выявлено 288 новых случаев коронавируса. По данным регионального управления Роспотребнадзора, случаи заболевания зарегистрированы в 19 муниципалитетах.
Больше всего заболевших в Калининграде – 163 человека.
В каких городах области выявили коронавирус:
Нестеровский городской округ – 4,
Багратионовский городской округ - 2,
Озерский городской округ – 1,
Балтийский городской округ – 8,
Пионерский городской округ – 3,
Гвардейский городской округ - 10,
Полесский городской округ – 3,
Гурьевский городской округ - 29,
Правдинский городской округ – 4,
Гусевский городской округ – 6,
Светловский городской округ – 12,
Зеленоградский городской округ – 10,
Светлогорский городской округ – 6,
Краснознаменский городской округ – 6,
Славский городской округ – 2,
Советский городской округ - 8,
Черняховский городской округ – 10,
Неманский городской округ – 1.