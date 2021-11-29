В Полесском районе по горячим следам задержали угонщика

В Полесском районе полицейские по горячим следам задержали угонщика. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД.

Автомобиль «Опель» пропал с улицы Слепенкова. После получения сообщения об угоне, минут полицейские обнаружили угнанный автомобиль со следами ДТП на улице Калининградской, а затем и самого угонщика – пьяного 35-летнего местного жителя.

Мужчина признался, что заметил незакрытую машину и решил покататься, однако не справился с управлением и врезался в стену.

На угонщика завели уголовное дело, автомобиль был изъят и возвращён владельцу.