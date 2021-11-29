У трех дайверов полицейские изъяли 10 килограммов янтаря

У задержанных ныряльщиков был изъят богатый улов. Фото: пресс-служба УМВД Калининградской области

Сотрудниками полиции в Светлогорском и Зеленоградском районах задержаны трое дайверов, у которых изъято в общей сложности более 10 килограммов незаконно добытого янтаря.

В одном случае пара легких водолазов выходила в море на надувных моторках. Двигатель обеспечивал энергией еще и самодельный водомет, при помощи которого старатели размывали дно моря. Другой промысловик для передвижения использовал электробуксировщик, а для добычи сырца – подручные средства.

С учетом обильности подозреваемых при их задержании полицейские использовали быстроходные моторные лодки, не позволив скрыться ныряльщикам, одному из которых 34 года, другому – 40, а третьему – 43. На всех были составлены административные протоколы, все оборудование и намытый янтарь изъяты.

Буквально накануне этого задержания на состоявшейся в областном УМВД России коллегии начальник ведомства Александр Сокрутенко признал организацию работы по пресечению незаконной добычи янтаря-сырца недостаточной. После чего инициировал создание специализированной группы и приказал увеличить количество профилактических мероприятий по данному направлению деятельности полиции. Результат не замедлил сказаться. Как сообщили в пресс-службе УМВД, отличившиеся сотрудники за грамотные и оперативные действия будут поощрены правами начальника УМВД.

КСТАТИ

С начала 2021 года в Калининградской области сотрудниками полиции было составлено 26 протоколов по статье 7.5 КоАП РФ «Самовольная добыча янтаря», на правонарушителей наложено 2 миллиона рублей штрафов. Следственные подразделения полиции возбудили уже 7 уголовных дел по части 2 статьи 255 УК РФ «Самовольная добыча янтаря», в том числе 1 - по статье 191 УК РФ «Незаконный оборот янтаря».

СПРАВКА «КП»

Согласно действующему законодательству, за самовольную добычу янтаря-сырца на первый раз предусматривается штраф в размере до 500 тысяч рублей. Нарушители, задержанные повторно, привлекаются к уголовной ответственности – им будет грозить лишение свободы на срок до 2 лет и штраф уже до 1 миллиона рублей.