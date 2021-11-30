Калининградка зарезала соседа, выложившего в интернет ее интимные фото

Обвиняемая показывает следователям, как расправилась со своим соседом. Фото: УСКР по Калининградской области

Тем ноябрьским вечером в одной из комнат общежития по улице Дзержинского в Калининграде, как обычно, «распивали». И понятно, что 42-летняя хозяйка и ее 48-летний сосед предпочитали напитки гораздо крепче чая. Дальше все банально: по ходу пьянки собутыльники поссорились, дело дошло до драки, в которой женщина оказалась ловчее: схватила нож и пырнула им соседа в грудь. Ранение оказалось смертельным, хотя и сама калининградка, и пришедшие ей на помощь соседи пытались спасти истекавшего кровью мужчину.

Как результат: следственным отделом по Московскому району УСКР по Калининградской области возбуждено уголовное дело по «мокрой» 105-й статье УК РФ. Поножовщица свою вину в содеянном признала частично, утверждая, что только оборонялась, а вообще плохо помнит произошедшее. И призналась, что еще до этого конфликтовала с соседом, выложившим в интернет ее интимные фото.

По ходатайству следствия обвиняемая водворена в следственный изолятор.