В поселке под Славском установлен карантин по высокопатогенному гриппу птиц

На прошлой неделе в личном подсобном хозяйстве в Славском городском округе лабораторно подтвержден высокопатогенный грипп птиц. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

«На территории эпизоотического очага в поселке Заповедном установлен карантин по высокопатогенному гриппу птиц, также определена угрожаемая зона. С жителями поселков, входящих в угрожаемую зону, ведется разъяснительная работа о необходимости проведения отчуждения птицы», - отметили в правительственной пресс-службе.

Сейчас ветеринарная служба проводит полный комплекс организационно-хозяйственных и противоэпизоотических мероприятий по предотвращению распространения и ликвидации этого заболевания.