Тревожная кнопка «Гражданин-Полиция» спасла калининградцу жизнь

. Фото: Александр Подгорчук

В пятницу, 26 ноября, около половины шестого утра операторам «Безопасного города» поступил сигнал с тревожной кнопки «Гражданин-Полиция».

Как сообщает пресс-служба аппаратного комплекса, калининградец обратился с просьбой вызвать скорую помощь ввиду плохого самочувствия, так как мобильного телефона при себе у него не было.

Операторы «Безопасного города» передали информацию в службу 112. В течение 15 минут на место прибыли медики, которые осмотрели горожанина и госпитализировали его.