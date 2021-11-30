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Происшествия30 ноября 2021 8:16

В ДТП под Славском пострадали три человека

Виктор Сергеев
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Фото: пресс-служба УМВД Калининградской области

Три человека пострадали в ДТП в Славском районе в понедельник, 29 ноября. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД.

В районе поселка Талпаки водитель «Мерседеса» превысил скорость и потерял контроль над машиной. После этого автомобиль выехал на встречную полосу и врезался в «Рено».

В результате столкновения водитель и 62-летняя пассажирка «Рено», а также 34-летний пассажир «Мерседеса» получили телесные повреждения различной тяжести.

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