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Общество30 ноября 2021 9:03

Жителя Советска оштрафовали на 70 тысяч за уклонение от военной службы

Виктор Сергеев
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Фото: Александр Подгорчук

В Советске вынесли приговор местному жителю, которого обвиняли в уклонении от призыва на военную службу. Об этом сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

19-летний мужчина при отсутствии законных оснований для освобождения от военной службы уклонился от весеннего призыва.

В судебном заседании молодой человек свою вину полностью признал и пояснил, что, не желая проходить военную службу, не явился в военный комиссариат без уважительных причин.

Суд оштрафовал его на 70 тысяч рублей.