«Зачем такие высокие опоры?» Владимир Путин оценил проекты мостов через Преголю в Калининграде

Эскизный проект переправ Фото: Макет проекта

В понедельник 29 ноября президент России Владимир Путин встретился с председателем совета директоров «БТС-МОСТ» Русланом Байсаровым. Во время встречи, в частности, обсуждалось строительство дублера двухъярусного моста через реку Преголя в Калининграде.

Когда Байсаров начал рассказывать о начале строительства железнодорожного и автодорожного мостов, Путин тут же переспросил: «Река Преголя?»

- Да. Немцы строили предыдущий мост, он вошел в историю как музейный экспонат, - ответил Байсаров, а потом показал проекты строящихся мостов. - Это новые, в этом году мы приступаем, они поднимаются.

- Тоже красивые, необычные. Чего они такие высокие? Зачем? – уточнил Путин.

- Мы повторили, как немцы в 1922 году, но только это современный мост: они поднимали в ручном режиме, а мы уже автоматически, - объяснил подрядчик. - Мост поднимается, пропускает корабли, потом опускается. В Ленинграде раскрывается, а здесь поднимается – здесь попроще.

Владимир Путин назвал проект любопытным, а Байсаров указал на соседствующую с железнодорожным мостом автомобильную переправу.

- Они рядом находятся, и тут же еще находится старый мост, - сказал он.

Напомним, что в середине декабря из-за строительства дублера двухъярусного моста будет частично перекрыта улица Генерала Буткова, что вызовет в городе крупные пробки.