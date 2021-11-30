Каратистки из Калининграда завоевали четыре медали чемпионата мира спорта глухих

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В Иране прошел мировой турнир по карате среди бойцов с нарушением слуха. По правилам мировой федерации (WKF) в поединках (кумите) и демонстрации приемов (ката) соперничали более ста представителей национальных федераций семи государств.

В составе дружины из России успеха добились спортсменки регионального центра спортивной подготовки сборных команд и областной спортивной школы олимпийского резерва по паралимпийским и сурдлимпийским видам спорта. Они завоевали одну золотую и три бронзовые награды.

Чемпионкой среди семи соперниц массой до 50 килограммов стала заслуженный мастер спорта России Ольга Урбутите, победив в финале иранскую каратистку со счетом 3:1.

Бронзовыми призерами стали медалистки Сурдлимпийских игр прошлых лет Анна Шарандова и Людмила Забровская, победив представительниц Турции во встречах за третье место среди восьми и семи девушек массой до 55 и до 68 килограммов соответственно. Кроме того, все трое получили и бронзовые медали за третье место в командных поединках.