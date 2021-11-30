Роспотребнадзор сообщил, в каких городах области за сутки выявили коронавирус

. Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

За сутки в Калининградской области было выявлено 289 новых случаев коронавируса. По данным регионального управления Роспотребнадзора, случаи заболевания зарегистрированы в 19 муниципалитетах.

Больше всего заболевших в Калининграде – 152 человека.

В каких городах области выявили коронавирус:

Нестеровский городской округ – 2,

Багратионовский городской округ - 10,

Озерский городской округ – 3,

Балтийский городской округ – 16,

Гвардейский городской округ - 14,

Полесский городской округ – 4,

Гурьевский городской округ - 30,

Правдинский городской округ – 1,

Гусевский городской округ – 2,

Светловский городской округ – 13,

Зеленоградский городской округ – 15,

Светлогорский городской округ – 2,

Славский городской округ – 2,

Советский городской округ - 8,

Мамоновский городской округ – 1,

Черняховский городской округ – 7,

Неманский городской округ – 5,

Янтарный городской округ – 1.