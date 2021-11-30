19 школьников, 2 медика: Кто в Калининграде за сутки заболел коронавирусом

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Фото: Александр Подгорчук
За последние сутки в Калининградской области зарегистрировано 289 случаев коронавирусной инфекции. В структуре заболеваемости 268 случаев ОРВИ, 17 пневмоний и 4 бессимптомных случая.
Среди заболевших:
- 68 пенсионеров;
- 2 медицинских работника;
- 3 работника образования;
- 19 сотрудников предприятий торговли и общественного питания;
- 6 работающих на промышленных предприятиях;
- 15 работников транспортных предприятий, водителей;
- 2 сотрудника предприятий пищевой промышленности;
- 3 сотрудника предприятий сферы ЖКХ;
- работник с/х;
- сотрудник гостиницы;
- 2 сотрудника банков;
- 3 сотрудника учреждений культуры;
- сотрудник охранного предприятия;
- 42 индивидуальных предпринимателя и иных работающих;
- 8 неорганизованных детей до 6 лет;
- 6 детей, посещающих детские сады;
- 19 учащихся;
- 5 студентов 3 образовательных учреждений;
- 83 неработающих.