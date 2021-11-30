19 школьников, 2 медика: Кто в Калининграде за сутки заболел коронавирусом

. Фото: Александр Подгорчук

За последние сутки в Калининградской области зарегистрировано 289 случаев коронавирусной инфекции. В структуре заболеваемости 268 случаев ОРВИ, 17 пневмоний и 4 бессимптомных случая.

Среди заболевших:

- 68 пенсионеров;

- 2 медицинских работника;

- 3 работника образования;

- 19 сотрудников предприятий торговли и общественного питания;

- 6 работающих на промышленных предприятиях;

- 15 работников транспортных предприятий, водителей;

- 2 сотрудника предприятий пищевой промышленности;

- 3 сотрудника предприятий сферы ЖКХ;

- работник с/х;

- сотрудник гостиницы;

- 2 сотрудника банков;

- 3 сотрудника учреждений культуры;

- сотрудник охранного предприятия;

- 42 индивидуальных предпринимателя и иных работающих;

- 8 неорганизованных детей до 6 лет;

- 6 детей, посещающих детские сады;

- 19 учащихся;

- 5 студентов 3 образовательных учреждений;

- 83 неработающих.