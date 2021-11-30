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Общество30 ноября 2021 14:00

В Калининграде завершается реставрация скульптур на Королевских воротах

Строительные леса подрядчик уберет уже через две недели
Иван МАРКОВ
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Скульптура Фридриха I на Королевских воротах

Скульптура Фридриха I на Королевских воротах

Фото: Евгений МАСЛОВ

В середине декабря этого года с Королевских ворот уберут строительные леса. Калининградцы и туристы снова смогут увидеть скульптуры Фридриха I, герцога Альбрехта и Оттокара II, созданные Вильгельмом Штюрмером.

- Сегодня прошла еще одна промежуточная приемка работ по реставрации горельефов и гербов на фасаде Королевских ворот, - написал в своем аккаунте во ВКонтакте руководитель службы охраны объектов культурного наследия Евгений Маслов. - Доделывали детали. Поздравляем заказчика (Музей Мирового океана) и подрядчика («Реставрационная мастерская «Наследие»). Качество достойное.

Снятие лесов, как уверяет Маслов, пройдет примерно через 10-14 дней.

- Необходимо дождаться окончательного закрепления реставрационных материалов, - добавил чиновник. - Погода, как видно, не жалует. Обратите внимание - даже кружева очистили от полимеров на шейном платке Фридриха I.