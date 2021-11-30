Калининградская полиция разыскивает двух разбойников

Всех, кто располагает информацией о местонахождении этих людей, просят немедленно обратиться в полицию. Фото: пресс-служба УМВД Калининградской области

МО МВД России «Светлогорский» по подозрению в разбойном нападении разыскивает Котлярского Дениса Андреевича 1988 г. р. и Писклова Данилу Игоревича 1991 г. р.

Минувшей ночью эта парочка приехала в поселок Покровское и похитила из одного из гаражей два баллона для сжатого воздуха, пять алмазных дисков, два ручных фонаря. А когда им попыталась помешать местная жительница, преступники выстрелили в нее - предположительно, из травматического пистолета. Женщина сейчас в больнице, а налетчиков ищет полиция.

В случае обнаружения или получения информации о местонахождении подозреваемых необходимо сообщить об этом в дежурную часть МО МВД России «Светлогорский» лично или по телефонам: 8-4015- 32- 21-79, 55- 26-15, 02, 102.