УК «Райффайзен Капитал» запустила новый БПИФ на ETF-фонды с алгоритмическим управлением

Управляющая компания «Райффайзен Капитал» запустила 7-й биржевой паевой инвестиционный фонд RQIU – «Райффайзен - Сбалансированная Стратегия Биржевых фондов». Это еще один фонд диверсифицированных активов (ETF-фондов), который управляется полностью алгоритмически.

Особенностью БПИФ «Райффайзен – Сбалансированная Стратегия Биржевых фондов» является то, что среднегодовая волатильность портфеля составляет 8%. Основные классы инструментов фонда — это ETF на американские акции, американские облигации и инструменты хеджирования. Полученный портфель отвечает интересам инвесторов с умеренным риском. Торговая стратегия, заложенная в алгоритмической модели, выбирает инструменты на основе того, кто выпустил ETF, каковы его стоимость и ликвидность. Пересмотр состава портфеля производится на регулярной основе в зависимости от динамики этих показателей.

Паи фонда будут торговаться на Московской бирже в долларах. Купить бумаги могут как физические лица, так и институциональные инвесторы. Минимальная сумма инвестиций – 10 долларов. Комиссия за управление составляет 0,33% от суммы инвестиций.

«Мы рады расширить портфель инвестиционных продуктов «Райффайзен Капитал» еще одним инструментом, который объединяет преимущества высокой доходности ETF и четкого контроля за уровнем риска. В новых рыночных условиях особенно важно предлагать клиентам уникальные стратегии с высоким уровнем качества, при этом уделяя значительное внимание сбалансированному подходу к риску, и наш новый БПИФ полностью отвечает этим задачам», — прокомментировала Ольга Сумина, генеральный директор и председатель правления УК «Райффайзен Капитал».

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ООО «УК «Райффайзен Капитал» (лицензия ФСФР России № 21-000-1-00640 от 21.04.2009 г. на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами) является дочерней компанией Райффайзенбанка. По итогам первого квартала 2021 года, общий объем средств под управлением компании составил 131 млрд руб. Райффайзен Капитал предлагает услуги доверительного управления активами паевых инвестиционных фондов, негосударственных пенсионных фондов и активами частных и корпоративных клиентов. Компания имеет рейтинг надежности и качества услуг, присвоенный ООО «НРА», на уровне «ААА.am», прогноз «стабильный».

Райффайзенбанк является дочерней структурой Райффайзен Банк Интернациональ АГ. Райффайзенбанк – один из самых надежных российских банков, который создает финансовые решения для частных и корпоративных клиентов, резидентов и нерезидентов Российской Федерации. Согласно данным «Интерфакс-ЦЭА», Райффайзенбанк занимает 10-е место по размеру активов по итогам первого полугодия 2021 года, 7-е по объему средств частных лиц и 9-е по объему кредитов, выданных небанковскому сектору. По данным журнала Forbes, Райффайзенбанк признан самым надежным и лучшим банком в России в 2020 году.

Райффайзен Банк Интернациональ АГ является ведущим корпоративным и инвестиционным банком на финансовых рынках Австрии и в странах Центральной и Восточной Европы. В Центральной и Восточной Европе Райффайзен Банк Интернациональ представлен на 13 рынках и предоставляет широкий спектр финансовых услуг, включая лизинг, управление активами и сопровождение сделок по слиянию и поглощению. Более чем 45 000 сотрудников обслуживают 17,7 млн клиентов более чем в 1 800 подразделениях, основная часть которых расположена в странах Центральной и Восточной Европы. Акции Райффайзен Банк Интернациональ зарегистрированы на Венской фондовой бирже.

Правила доверительного управления Биржевым паевым инвестиционным фондом рыночных финансовых инструментов «Райффайзен – Сбалансированная Стратегия Биржевых фондов» зарегистрированы Банком России за № 4686 от 08.11.2021 г.

Номера и даты регистрации правил в ЦБ РФ: ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Райффайзен — Акции» — 0241-74050443 от 04.08.04; ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Райффайзен — Облигации» — 0242-74050284 от 04.08.04; ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Райффайзен — Дивидендные акции» — 0243-74050367 от 04.08.04; ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Райффайзен — США» — 0647-94120199 от 26.10.06; ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Райффайзен — Потребительский сектор» — 0986-94131808 от 20.09.07; ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Райффайзен — Сырьевой сектор» — 0987-94132127 от 20.09.07; ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Райффайзен — Информационные технологии» — 0988-94131961 от 20.09.07; ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Райффайзен — Электроэнергетика» — 0981-94132044 от 20.09.07; ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Райффайзен — Индустриальный» — 0984-94131889 от 20.09.07; ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Райффайзен — Европа» — № 2063-94172606 от 22.02.11; ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Райффайзен — Развивающиеся рынки» — № 2075-94172523 от 03.03.11; ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Райффайзен — Золото» — № 2241 от 08.11.11; ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Райффайзен — Корпоративные облигации» — № 2260 от 29.11.11; ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Райффайзен — Фонд активного управления» — № 2261 от 29.11.11; ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Райффайзен — Долговые рынки развитых стран» — № 2356 от 15.05.12; БПИФ рыночных финансовых инструментов «Райффайзен — Индекс МосБиржи полной доходности 15» — № 4027 от 23.04.20; БПИФ рыночных финансовых инструментов «Райффайзен — Еврооблигации» — № 4154 от 03.10.20; БПИФ рыночных финансовых инструментов «Райффайзен — Высокодоходные облигации» — № 4497 от 08.07.21; БПИФ рыночных финансовых инструментов «Райффайзен — Фонд денежного рынка» — № 4507 от 19.07.21; БПИФ рыночных финансовых инструментов «Райффайзен – Американские акции» — № 4562 от 19.08.21.

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