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Общество30 ноября 2021 16:30

Калининградцы снова застряли в 9-балльных пробках

Город крепко встал в пробках из-за снегопада
Иван МАРКОВ
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Пробки снова 9-балльные, калининградцы уже привыкли

Пробки снова 9-балльные, калининградцы уже привыкли

Фото: Яндекс.Пробки

Калининград вечером во вторник, 30 ноября, встал в уже традиционных автомобильных пробках. На 18.00 они достигли 9 баллов. Вызваны они обильным снегопадом, дорожными перекрытиями (не закончен ремонт моста на улице Вагоностроительной, ремонтируется улица Катина) и авариями. К половине седьмого часа вечера ДТП, согласно данным сервиса «Яндекс.Пробки», замечены на улице Румянцева (напротив школы милиции), на перекрестке Литовского вала и улицы Фрунзе, а в районе перекрестка улицы 9 Апреля и Московского проспекта сразу две аварии.

Движение затруднено по всем основным магистралям города. Наиболее тяжелая ситуация на Ленинском проспекте, улице Театральной, проспекте Мира, а также улицах Горького, Фрунзе, Черняховского и Генерала Озерова.