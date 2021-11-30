Калининградцы снова застряли в 9-балльных пробках

Пробки снова 9-балльные, калининградцы уже привыкли Фото: Яндекс.Пробки

Калининград вечером во вторник, 30 ноября, встал в уже традиционных автомобильных пробках. На 18.00 они достигли 9 баллов. Вызваны они обильным снегопадом, дорожными перекрытиями (не закончен ремонт моста на улице Вагоностроительной, ремонтируется улица Катина) и авариями. К половине седьмого часа вечера ДТП, согласно данным сервиса «Яндекс.Пробки», замечены на улице Румянцева (напротив школы милиции), на перекрестке Литовского вала и улицы Фрунзе, а в районе перекрестка улицы 9 Апреля и Московского проспекта сразу две аварии.

Движение затруднено по всем основным магистралям города. Наиболее тяжелая ситуация на Ленинском проспекте, улице Театральной, проспекте Мира, а также улицах Горького, Фрунзе, Черняховского и Генерала Озерова.