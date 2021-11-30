В Гусеве пьяный продавец угнал электросамокат у ребенка

В Гусеве мужчина угнал самокат у ребенка. Нашли его, как сообщает пресс-служба УМВД по Калининградской области, после обращения в полицию местной жительницы.

- Как оказалось, ее несовершеннолетний сын, отправившись домой пообедать, оставил свой электросамокат у подъезда дома по улице Школьной, - уточняет пресс-служба детали преступления, - а когда вернулся, не нашел транспортное средство на прежнем месте.

Вскоре сотрудники уголовного розыска установили, что на самокате стоимостью 21 000 рублей уехал неизвестный мужчина. Отследить его передвижение по улицам помогла система наблюдения «Безопасный город».

- Установив местонахождение подозреваемого, оперативники задержали 30-летнего продавца одного из местных торговых предприятий, - продолжает пресс-служба ведомства. - Оказалось, в момент похищения мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения. Похищенное имущество удалось изъять.

Ранее судимый горожанин стал фигурантом уголовного дела по статье «Кража с причинением значительного ущерба».