Жительница Гвардейска ходила выпивать по гостям и обкрадывала засыпавших хозяев

В Гвардейске 35-летняя местная жительница ходила по гостям и воровала деньги. Как сообщает пресс-служба УМВД по Калининградской области, об этом стало известно после того, как эта женщина распивала спиртные напитки в квартире 52-летнего местного жителя.

- Дождавшись, пока мужчина уснет под воздействием алкоголя, она воспользовалась его мобильным телефоном и при помощи банковского приложения перевела на свою карту денежные средства в размере 7 тысяч рублей, - сообщает подробности пресс-служба ведомства, -после чего забрала банковскую карту потерпевшего и направилась в магазин, где потратила на покупку одежды более 3 тысяч рублей.

Впоследствии сотрудники полиции изъяли у подозреваемой похищенную карту. Кроме того, в ходе расследования полицейские установили ее причастность к совершению аналогичной кражи.

В отношении женщины (она оказалась неоднократно судимой за имущественные преступления) возбуждены уголовные дела по статье «Кража с банковского счета, а равно в отношении электронных денежных средств».