В Калининграде на площади Победы началась установка новогодней елки

Сборка каркаса новогодней елки Фото: Клопс.Ru

В Калининграде началась установка главной городской елки. Горожан эта елка сильно не удивит, потому что она все та же, высота ее 30 с половиной метров. На монтаж и украшение новогоднего дерева обычно уходит больше недели, но в этот раз рабочие постараются все сделать чуть быстрее – все будет готово уже к началу следующей недели.

На данный момент подход к месту сборки временно перекрыт для безопасности прохожих, идет сборка каркаса. Параллельно на площадь будут подвозить световые конструкции и гирлянды.

Напомним, что из-за антиковидных мер торжественного открытия елки в этом году не будет.