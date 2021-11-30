В Балтийске из крепостного рва достали морскую мину времен Первой Мировой войны

Фото мины Фото: Сообщество "Типичный Балтийск"

В Балтийске во вторник 30 ноября из крепостного канала вытащили обезвреженную морскую мину. Местные эксперты (а их в Балтийске предостаточно) тут же определили, что это «английская мина времен Первой Мировой войны».

Фотографии мины появились в сообществе «Типичный Балтийск», и его комментаторы тут же усомнились, что это действительно мина.

- Это бетономешалка! – написал один из них.

- А где вы тут мину-то увидели? – засомневался другой.

Как бы то ни было, находка может стать новым экспонатом музея. За него могут посоревноваться и музей Балтфлота, и музей «Крепость Пиллау».