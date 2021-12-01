В Советске напротив погранперехода загорелся грузовик

Пожар в Советске Фото: "Инцидент-Советск".

В Советске, в нескольких десятках метров от пограничного перехода, вечером во вторник 30 ноября загорелась фура. Как пишут очевидцы в сообществе «Инцидент Советск», возгорание произошло в кабине грузовика.

На место оперативно прибыли сотрудники МЧС и Госавтоинспекции. По словам очевидцев, на груз огонь перекинуться не успел.

Комментаторы добавляют, что водителю очень повезло, что машина загорелась не в дороге, и что пожарная часть находится недалеко от погранперехода.