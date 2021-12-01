В Калининграде обнаружены тела молодых людей в запертой квартире

В Калининграде в одной из квартир Центрального района обнаружены тела двоих обнаженных молодых людей. Как сообщил корреспонденту «Комсомолки» источник в экстренных службах региона, молодым людям было по 28 лет и рядом с ними были найдены секс-игрушки и белый порошок.

Известно, что девушка перестала отвечать на звонки родителей в понедельник, 29 ноября. На стук в дверь она также не отвечала. Квартиру удалось вскрыть после вызова спасателей.

В следственном управлении СК по Калининградской области сообщили, что по факту гибели проводится доследственная проверка, назначена судебно-медицинская экспертиза для установления точной причины смерти.