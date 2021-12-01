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Общество1 декабря 2021 6:26

В Калининграде разыскивают молодых людей «арийской внешности» для съемок в фильме

Съемки фильма «Диверсант-4. Идеальный штурм» пройдут 1 декабря
Иван МАРКОВ
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В Калининграде снова разыскивают актеров массовки для съемок фильма «Диверсант-4. Идеальный штурм», которые пройдут в среду, 1 декабря.

- Ищем актеров на роли немецких солдат, - сообщает группа «Массовка Калининград. Запись на съемки в кино». - Требования: короткая стрижка (хотя бы с боков), без бороды и усов, рост от 175 см, возраст 20-40 лет, арийской внешности.

Также для съемок нужны «гражданские немцы», на роли которых подойдут мужчины и женщины в возрасте от 18 до 70 лет (можно с детьми от 8 до 14 лет).

Для записи на съемки нужно написать сюда.