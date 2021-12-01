В Калининграде оштрафовали водителя КамАЗа, чуть не сбившего пешехода

ДТП на Московском проспекте Фото: УГИБДД Калининградской области

В Калининграде Госавтоинспекция при помощи камер «Безопасного города» выявила грубейшее нарушение ПДД водителем КамАЗа. 39-летний мужчина чуть было не задавил пешехода, переходившего по переходу на зеленый свет светофора Московский проспект.

- Вскоре водитель был установлен и остановлен инспекторами отдельного батальона ДПС, - сообщает пресс-служба УГИБДД по Калининградской области. - Мужчина был привлечен к административной ответственности по статье «Непредоставление преимущества в движении пешеходам или иным участникам дорожного движения», которая предусматривает наказание в виде наложения административного штрафа в размере до двух с половиной тысяч рублей.

Сам водитель пояснил, что женщина-пешеход «попала в верхнюю мертвую точку», поэтому он ее не заметил.

- Когда я ее увидел, уже поздно было. Когда я повернул, тогда и увидел, - заявил он.