В Калининграде на бизнесмена завели дело за неуплату налогов

. Фото: Александр Подгорчук

В Калининграде бизнесмена подозревают в уклонении от уплаты налогов в крупном размере. Об этом сообщает пресс-служба регионального следственного управления СК.

По версии следствия, 57-летний индивидуальный предприниматель продал 9 земельных участков и 4 дома за 59,7 млн рублей. Однако он не включил доход в налоговую базу по применяемой им упрощенной системе налогообложения, что привело к занижению суммы налога по УСН и страховых взносов на обязательное пенсионное страхование.

По версии следствия, это позволило мужчине уклониться от уплаты налогов и взносов на общую сумму 2,9 млн рублей.

По уголовному делу выполняется полный комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств совершенного преступления и возмещение ущерба, причиненного федеральному бюджету.