В Калининграде во вторник сбили двух пешеходов

. Фото: пресс-служба УМВД Калининградской области

За сутки в Калининградской области произошло два наезда на пешеходов. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МВД.

На улице Батальной водитель «Рено» сбил 19-летнюю женщину, которая переходила проезжую часть по пешеходному переходу. В результате наезда она получила телесные повреждения.

На ул. П. Морозова 19-летний водитель «Фольксвагена» не уступил дорогу и совершил наезд на 66-летнюю женщину, переходившую проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу. В результате дорожного происшествия пешеход получила травмы.