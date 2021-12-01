В мэрии Калининграда сообщили, на каких улицах 1 декабря нет света и воды

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В Калининграде в среду, 1 декабря, в течение дня отключено электричество в домах на пяти улицах. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

До 18 часов света не будет на ул. Марш. Новикова, 7, 8, 10, 12, 17-19, 21-23, ул. Минусинской, 2, 4, 6, 8, 10, 12, ул. Киевской, 77, 79, 81, ул. Нансена, 54-60а, 65, 70, 72, 73, 79, 61-65, 66, 73, 75-77, ул. Суворова, 41.

До 15 часов без холодной воды останется дом № 1 по ул. Счастливой, до 13 часов воды не будет на Шиллера, 5, 20, 22, до 17 часов - на ул. Судостроительной, 5-11, 15, и в пер. Киевском, 1а, 3, 2-6.