В калининградских МФЦ заработали криптокабины

. Фото: пресс-служба правительства Калининградской области

В Калининградской области введены в промышленную эксплуатацию три криптобиокабины для оформления загранпаспортов нового поколения. Оформить документ с электронным носителем информации сроком на 10 лет с помощью нового сервиса можно в одном из офисов МФЦ, расположенных в Калининграде на улицах Инженерной и Генерала Челнокова, а также в Гурьевске. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

«Цифровые технологии играют важную роль в развитии государственных сервисов для граждан. Сегодня мы предлагаем калининградцам комфортный и безопасный способ оформления загранпаспорта. Планируется, что в будущем криптобиокабины будут задействованы в выдаче электронного паспорта гражданина Российской Федерации и других документов с электронными носителями информации», – сказал министр цифровых технологий и связи Калининградской области Вадим Рыскаль.

По его словам, учитывая географическое расположение Калининградской области и востребованность услуги по получению загранпаспорта, закуплены еще три комплекса. После проведения необходимых мероприятий по вводу в промышленную эксплуатацию жители смогут обратиться за оформлением биометрического загранпаспорта в МФЦ, расположенные в Калининграде на площади Победы, 1, в Зеленоградске и Черняховске.