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Общество1 декабря 2021 9:21

Калининградец украл со склада под Багратионовском почти 2 тонны зерна

Возбуждено уголовное дело
Виктор Сергеев
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Полицейские раскрыли кражу почти 2 тонн зерна со склада в Багратионовском районе. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД.

1800 килограммов яровой пшеницы пропали со склада в поселке Нивенское. Сотрудники уголовного розыска установили, что к краже причастен 44-летний разнорабочий.

«Мужчина разработал простую комбинацию. Сначала нашел покупателей на пшеницу, которые предоставили ему грузовик с водителем. Приехав на склад, злоумышленник заявил коллегам, что должен забрать принадлежащее ему лично зерно, без помех загрузил его в кузов и уехал, в дальнейшем реализовав ценный груз», - рассказали в полиции.

В отношении ранее неоднократно судимого сельчанина возбуждено уголовное по статье «Кража». Похищенная пшеница изъята.