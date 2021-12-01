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Общество1 декабря 2021 10:00

«Очень много сделал для региона»: глава Калининграда объяснил, почему улицу в городе назовут именем Зиничева

Александр КАТЕРУША
Александр КАТЕРУША
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Евгений Зиничев.

Евгений Зиничев.

Фото: Правительство Калининградской области

Евгений Зиничев - заслуженный человек, и его именем в Калининграде может называться улица. Об этом в среду, 1 декабря, сказал журналистам глава города Евгений Любивый.

- Это Герой России, который трагически погиб совсем недавно, который был исполняющим обязанности губернатора, который очень много сделал для Калининградской области. На мой взгляд - действительно заслуженный человек, и я считаю, что улица в городе Калининграде имеет право называться его именем, - сказал Евгений Любивый.

Решение о наименовании улицы приняли в среду, 1 декабря.

Напомним, назвать улицу в честь погибшего в Норильске бывшего губернатора Калининградской области Евгения Зиничева предложил атаман казачьего общества «Святослав» Артем Шепелев.

Его инициативу рассматривали еще 24 ноября на заседании комиссии горсовета по местному самоуправлению и социальной политике.

Речь шла о переименовании Посольской улицы (это на окраине Сельмы) в улицу Зиничева.